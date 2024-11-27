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В Йошкар-Оле завершили ремонт физкультурного комплекса за 150 млн рублей

В Йошкар-Оле завершился капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса №1. На проведение работ из республиканского бюджета было выделено 150 млн руб. Об этом сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев.

«Теперь ребята из детских спортивных команд и спортсмены-паралимпийцы, а также ветераны специальной военной операции занимаются в обновленных залах»,— говорится в сообщении главы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в 2004 году. За 19 лет эксплуатации в нем износились многие системы: возникли проблемы с фундаментом, конструкциями стен и кровли. В 2023 году по поручению главы республики было принято решение выделить средства на его восстановление.

В ходе работ был укреплен фундамент, отремонтированы помещения, заменено спортивное покрытие в залах на современный паркет. Также установлены душевые и санузлы, адаптированные для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Анар Зейналов

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