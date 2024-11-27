Калужский губернатор заявил, что закрыл лазейку для проникновения мигрантов

Программа переселения соотечественников стала одним из способов проникновения мигрантов в Россию, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, наплыв мигрантов привел к «значительному напряжению в обществе», но в регионе улучшилась ситуация после приостановки этой программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Шапша

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владислав Шапша

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Через программу содействия добровольному переселению соотечественников приехало много тысяч наших соотечественников, русских людей.… Но со временем эта программа в значительной части стала лазейкой для мигрантов, которые не знают русский язык, не ассимилируются в нашем обществе»,— сказал господин Шапша на Всемирном русском народном соборе (цитата по РБК).

Он уточнил, что «полный отказ от труда мигрантов — утопия», однако важно, «как этот труд организовать». В Калужской области в четыре раза сократилась выдача разрешений на временное проживание, на треть — число лиц, поставленных на миграционный учет, в два раза — предоставление гражданства. «Количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 36% за два года. Это тоже хороший результат»,— добавил Владислав Шапша.

В феврале 2022 года господин Шапша объявил о выходе Калужской области из программы по содействию переселению соотечественников. Он принял это решение после внепланового посещения миграционного центра в Боровском районе, где он пообщался с мигрантом, получившим сертификат о знании языка, но не понимавшим по-русски. Губернатор также запретил привлекать мигрантов к работе в сферах торговли, пассажирских перевозок и общепита.

О миграционной политике в РФ — в материале «Ъ» «Вопросы языкосдания».