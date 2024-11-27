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Коммерсантъ FM
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Силуанов рассказал о снижении поступлений налога на прибыль в регионах

Министерство финансов зафиксировало снижение поступлений налога на прибыль в некоторых регионах страны, сообщил глава ведомства Антон Силуанов во время выступления в Совфеде. По его словам, сокращение составило около 7% по сравнению с 2023 годом, что соответствует примерно 250 млрд руб.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Силуанов отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Кемеровской области, где снижение достигло 59%. Также значительное сокращение поступлений зафиксировано в Новгородской, Мурманской областях, Бурятии и Еврейской автономной области. Основные причины — снижение экспорта из-за угольной отрасли и сокращение экспортных поставок, сказал министр финансов.

«Да, действительно, мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль»,— рассказал Антон Силуанов (цитата по «Прайму»). Он напомнил, что в федеральном бюджете есть запас в 14 млрд руб. нераспределенных трансфертов, который может быть использован для оказания точечной поддержки нуждающимся регионам.

По словам господина Силуанова, профицит бюджетов регионов сейчас превышает 1 трлн руб. По итогам 2024 года прогнозируется дефицит примерно в 100 млрд руб.

О корректировке правил предоставления льготных займов регионам — в материале «Ъ» «Инфраструктуре обновляют кредит».

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