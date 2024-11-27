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Коммерсантъ FM
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Минфин ожидает общего дефицита бюджетов регионов в размере около 100 млрд рублей

Профицит бюджетов регионов сейчас составляет больше 1 трлн руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов. По итогам года прогнозируется дефицит примерно в 100 млрд руб.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Несколько слов о бюджетах субъектов Российской Федерации. В текущем году, мы видим, ситуация стабильна. Профицит на сегодняшний момент составляет более 1 трлн руб. С профицитом исполнено 59 регионов. Мы в этом году ожидаем, если говорить о цифрах, то порядка до 100 млрд руб. мы ожидаем дефицит бюджета по итогам 2024 года»,— сказал господин Силуанов на заседании Совета федерации.

Рост собственной доходной базы регионов составил около 15%. Сборы по налогу на прибыль снизились на 7% к показателям прошлого года, по налогу на доходы физических лиц — выросли на 29%. Минфин прогнозирует на 2025 год рост собственных доходов регионов на 10%, расходов — на 7,5%.

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