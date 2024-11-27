Армия России взяла Новую Ильинку к северу от Курахово

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщило Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой народной республики»,— сообщили в оборонном ведомстве.

Согласно сводке Минобороны, подразделения группировки войск «Запад» также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Кировск, Ивановка и Красный Лиман в ДНР.

Новая Ильинка находится на правом берегу Кураховского водохранилища вблизи подконтрольных российским военным сел Ильинка и Новоселидовка. На другом берегу водохранилища расположен город Курахово, за который продолжаются бои.

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