Совфед одобрил увеличение налогов для «Транснефти»

Совет федерации одобрил закон об увеличении ставки налога на прибыль для компании «Транснефть» и ее дочерних предприятий до 40%. Мера вводится на период с 2025 по 2030 год. Сейчас налог на прибыль «Транснефти» рассчитывается по ставке 20%.

Также с 2025 года корректируется порядок расчета цены на нефть для исчисления НДПИ и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В расчет будет включена стоимость нефти сорта ВСТО (ESPO), экспортируемой из дальневосточного порта Козьмино. Цена для расчета налогов будет определяться как среднее арифметическое котировок Urals и Urals FOB Приморск и Urals Med Aframax FOB Новороссийск, умноженных на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Козьмино, умноженного на коэффициент 0,22.

Проект закона о пересмотре налоговой ставки был инициирован правительством. Вчера, 26 ноября, Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях. После этого «Транснефть» заявила, что поддерживает усилия Минфина по «наполняемости бюджета», но «ощутимо сократит» свою инвестпрограмму. В компании пояснили, что при налоге на прибыль 40% и выплате в виде дивидендов половины от оставшихся в бюджете «Транснефть» средств у компании останется только четверть полученной прибыли. Таким образом, предприятие к 2026 году столкнется с дефицитом денежных средств и приостановкой крупных инвестпроектов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Транснефти" пересматривают нагрузку».