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В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве приятеля

В Казани сотрудники Росгвардии и полиции задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Около 02:00 наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что хозяину одной из квартир дома на ул. Дементьева нанесли ножевое ранение. Сотрудники Росгвардии обнаружили на полу комнаты тело 33-летнего хозяина жилья. В квартире также находился его сосед. По словам мужчины, он зашел в квартиру, так как увидел открытую дверь. Сосед позвонил в полицию. Он сообщил, что подробностей произошедшего не знает.

Мужчину доставили в дежурную часть, где сосед заявил, что был свидетелем того, как знакомый погибшего ударил потерпевшего ножом в шею. Подозреваемый и житель соседней квартиры пришли к погибшему в гости. Мужчины распивали спиртное. Между хозяином квартиры и гостем произошел конфликт. Тогда подозреваемый схватил со стола нож и ударил оппонента.

Полицейские обнаружили подозреваемого в убийстве около дома по ул. Трамвайной. 40-летнего мужчину задержали.

По результатам проверки выяснилось, что у задержанного ранее была судимость. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Диана Соловьёва

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