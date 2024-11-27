В Татарстане на дороге «Чистополь-Нижнекамск» в ДТП погибло 3 человека

В Татарстане на 63 км автодороги «Чистополь — Нижнекамск» столкнулись автомобиль ВАЗ-21140 и грузовик FAW. В результате ДТП погибло 3 человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW.

В результате ДТП скончались водитель и два пассажира легкового автомобиля 35 и 37 лет.

На место ДТП выехал первый заместитель Нижнекамского прокурора Рустем Хазипов. Организована процессуальная проверка. Ее результаты контролирует городская прокуратура.

Диана Соловьёва