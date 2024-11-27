Первый зампред ЦБ связал падение фондового рынка с высокими ставками

Снижение российского фондового рынка связано с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Среди других причин он назвал дивидендные гэпы и опасения инвесторов по поводу закредитованности эмитентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя Центрального Банка России Владимир Чистюхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Первый заместитель председателя Центрального Банка России Владимир Чистюхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«С экономической точки зрения есть обратная зависимость между значением фондовых индексов и процентных ставок, и она сработала. На снижение индекса влияет переток средств части инвесторов в более доходные инструменты, в том числе депозиты»,— сказал господин Чистюхин РБК.

Центробанк оценивает отток из акций в долговые инструменты и депозиты примерно в 10% от всего оттока во втором квартале и в 16% в третьем квартале. «Определенное влияние оказывает история с дивидендным гэпом: когда бумаги перед выплатой дивидендов стоят несколько больше, чем бумаги после выплаты дивидендов»,— добавил первый зампред ЦБ. Он также считает, что инвесторы, помимо санкций и проблем с логистикой, учитывают эффект повышения ключевой ставки и уровень закредитованности компаний. Еще на рынок влияет закрытие информации некоторыми компаниями.

Индекс Мосбиржи накануне, 26 ноября, опустился ниже 2500 пунктов впервые с мая 2023 года. За две недели российский фондовый индикатор потерял более 9%.

О ситуации на фондовом рынке — в материале «Ъ» «Инвесторы сыграли в геополитику».