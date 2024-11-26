Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с мая 2023 года

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) впервые с мая 2023 года опустился ниже 2500 пунктов. Из данных торговой площадки следует, что к 14:44 мск индекс составлял 2494,19 пункта.

По состоянию на 14:52 мск индекс составлял 2493 пункта. На открытии торгов сегодня, 26 ноября, индекс опустился до уровня 2504,85 пункта, обновив минимум текущего года, установленный ранее на отметке 2512,07 пункта. 25 ноября индекс Мосбиржи обновил минимум с 3 сентября.

За две недели российский фондовый индикатор потерял более 9%. В лидерах падения оказались акции «Газпрома» и Сбербанка, потерявшие в цене 1,7% и 2,2%.

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