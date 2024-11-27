Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке

Советский районный суд Махачкалы продлил арест бывшего мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки. Он останется под стражей до 29 декабря, сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация города Кизилюрт Фото: Администрация города Кизилюрт

Господин Исаков был задержан 1 октября. В отношении него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии Следственного комитета России (СКР), в 2019 году он получил 3,9 млн руб. от застройщика за отмену разрешения на строительство дома в Избербаше. 2 октября его отправили под арест.

Магомед Исаков с декабря 2018 года временно исполнял обязанности главы городского округа, в октябре 2019-го был избран главой Избербаша.