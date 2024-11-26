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Мельников Андрей Геннадьевич

Личное дело

Родился 3 сентября 1969 года. Окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в 1992 году по специальности экономист-математик.

Работал в группе экспертов президента РФ, в комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам Госдумы, в Минэкономики. Специализировался на вопросах разработки банковского законодательства, регулирования и налогообложения. В 1998 году вошел в группу, которая занималась созданием Агентства по реструктуризации кредитных организаций.

С момента создания государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в 2004 году и по 2016 год работал в должности заместителя ее гендиректора. С 2016 по 2017 год занимал пост министра экономического развития Республики Крым. Затем был вице-президентом Ассоциации банков России (АБР). В июле 2019 года вернулся в АСВ в должности первого заместителя гендиректора. С 26 января 2022 года назначен гендиректором агентства.

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