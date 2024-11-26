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Коммерсантъ FM
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Сеть «Монетка» поспорила с «Очаково» за бренд Coolcola

Структура розничной компании «Монетка», перешедшей год назад под контроль федеральной сети «Лента», хочет оспорить права производителя безалкогольных напитков «Очаково» на бренд Coolcolа. Как обнаружил «Ъ» ООО «Элемент-Трейд», управляющее магазинами «Монетка», обратилось с требованием прекратить охрану товарного знака Coolcola, под которым сейчас разливается газированный напиток, схожий с Coca-Cola, в Палату по патентным спорам. Этот бренд еще в 2015 году первым зарегистрировал МПБК «Очаково». Палата назначила рассмотрение заявления «Элемент-Трейд» на 2 декабря.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компания «Очаково», в свою очередь, в июне 2024 года подала иск в арбитражный суд Тюменской области к «Элемент-Трейд» и ООО «Чистогорье» с требованием прекратить нарушать исключительные права производителя на бренд Coolcola. В материалах суда отмечается, что «Чистогорье» производит на своих мощностях, а «Элемент-Трейд» реализует в рознице газированный напиток Cool drink cola, схожий с продукцией «Очаково». «Элемент-Трейд» еще в конце 2022 года подала в Роспатент заявку на регистрацию по 32-му классу МКТУ товарного знака Cool drink cola, но через полгода получила отказ.

Подробнее — в материале «Ъ» «По ком звонит кола».

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