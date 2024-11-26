По ком звонит кола

Структура розничной компании «Монетка», перешедшей год назад под контроль федеральной сети «Лента», хочет оспорить права производителя безалкогольных напитков «Очаково» на бренд Coolcola. Опрошенные “Ъ” эксперты предполагают, что после ухода с российского рынка оригинальной Coca Cola ритейлер пытается наладить выпуск напитка под собственной торговой маркой, поэтому и включился в разбирательства вокруг интеллектуальной собственности. Однако у сети мало шансов выиграть дело, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ”, в Палату по патентным спорам обратилось ООО «Элемент-Трейд» с требованием прекратить охрану товарного знака Coolcola, под которым сейчас разливается газированный напиток, схожий с Coca Cola. Этот бренд еще в 2015 году первым зарегистрировал МПБК «Очаково» по 32-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят безалкогольные напитки, лимонады, вода, соки и т. д. Палата назначила рассмотрение заявления «Элемент-Трейд» на 2 декабря.

Компания «Очаково», в свою очередь, в июне 2024 года подала иск в арбитражный суд Тюменской области к «Элемент-Трейд» и ООО «Чистогорье» с требованием прекратить нарушать исключительные права производителя на бренд Coolcola. В материалах суда отмечается, что «Чистогорье» производит на своих мощностях, а «Элемент-Трейд» реализует в рознице газированный напиток Cool drink cola, схожий с продукцией «Очаково». «Элемент-Трейд» еще в конце 2022 года подала в Роспатент заявку на регистрацию по 32-му классу МКТУ товарного знака Cool drink cola, но через полгода получила отказ.

«Элемент-Трейд» управляет более чем 2,8 тыс. магазинов «Монетка» на Урале и в Западной Сибири. Осенью 2023 года сеть перешла под контроль федерального ритейлера «Лента». По данным СПАРК, в 2022 году (более свежих данных нет) выручка «Элемент-Трейд» увеличилась год к году на 27,9%, до 177,7 млрд руб., чистая прибыль — на 63%, до 10,56 млрд руб. Прямой аффилированности «Чистогорья» с ритейлером в базах данных обнаружить не удалось. Компания на 75% принадлежит Евгении Вершининой, на 25% — Наталье Россиной. Выручка «Чистогорья» в 2023 году увеличилась почти на 30%, до 535,5 млн руб.

Показатели комбината «Очаково» за 2023 год значительно выше: выручка превысила 19,9 млрд руб., чистая прибыль — 486,4 млн руб. Помимо кваса «Очаковский» и газировки, Coolcola выпускает напитки Street и Fancy. Крупнейшим акционером (38,06%) компании является ее президент Алексей Кочетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бутылка Coolcola МПБК «Очаково»

Фото: «Очаково» Бутылка Coolcola МПБК «Очаково»

Фото: «Очаково»

В «Монетке» отказались комментировать спор вокруг Coolcola. Связаться с «Чистогорьем» не удалось. В «Очаково» заявили “Ъ”, что спор связан с популярностью у потребителей Coolcola. По данным аналитической компании «Нильсен», в январе—мае 2023 года продукция под этим брендом занимала пятое место по продажам в России среди всех газированных напитков. По данным исследовательской компании NTech, на Coolcola приходилось 12,9% всех продаж напитков, аналогичных Coca Cola, за девять месяцев 2024 года в денежном выражении. Для сравнения: доля бренда «Добрый» составила 42,4%, «Черноголовки» — 14%.

«Монетка», пытаясь признать недействительной правовую охрану товарного знака «Очаково», стремится устранить препятствия для ввода в оборот продукции Сool drink cola, не исключают опрошенные “Ъ” юристы.

Структура ритейлера, подавая заявления в Палату по патентным спорам, вероятнее всего, намерена добиться того, чтобы оспариваемый товарный знак вовсе не имел правовую охрану, так как стал общеупотребительным, предполагает советник юркомпании Forward Legal Людмила Лукьянова. Но добиться этого заявителю будет сложно, потому что «Очаково» раньше зарегистрировала свой бренд, считает гендиректор юркомпании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Интерес российских ритейлеров к напиткам, аналогичным Coca Cola, возник после ухода оригинального бренда с российского рынка в 2022 году из-за военного конфликта между РФ и Украиной.

Воспользовавшись образовавшимся на рынке вакуумом, «Монетка» пытается начать продажи газированных напитков под собственной торговой маркой, не исключает исполнительный директор «Русбренда» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев. По его словам, продукция ритейлера за счет наличия у «Монетки» магазинов во многих регионах России смогла бы быстро выйти на федеральный уровень.

Владимир Комаров