Православному блогеру отменили решение райсуда

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО православного блогера и участника СВО Клауда Роммеля, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки. Изначально 31-летнего военного поместили под надзор командира войсковой части из-за действующего контракта с Минобороны РФ. В следственном комитете считают, что блогер в течение полутора лет совершал сексуализированное насилие над ребенком, которого переселил в свою комнату. Вновь уйти на СВО и избежать отбывания наказания Клауд Роммель не сможет из-за характера предъявленной ему статьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клауд Роммель высказывал желание отправиться обратно на СВО, тем самым получив освобождение от уголовной ответственности, но еще в марте Госдума запретила служить по контракту на СВО подозреваемым в педофилии

Фото: Клауд Роммель / ВКонтакте Клауд Роммель высказывал желание отправиться обратно на СВО, тем самым получив освобождение от уголовной ответственности, но еще в марте Госдума запретила служить по контракту на СВО подозреваемым в педофилии

Фото: Клауд Роммель / ВКонтакте

Роммеля задержали еще 1 октября на выходе из госпиталя после ранения в боевых действиях. Оттуда он должен был направиться в войсковую часть в Луге в Ленобласти. В тот же день мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132 УК РФ). Следствие считает, что с сентября 2022 по февраль 2024 года православный блогер систематически подвергал насилию 11-летнюю девочку.

3 октября Красногвардейский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части Луги до окончания действия контракта. Эта мера означает, что обвиняемого оставляют в воинской части, исключают доступ к оружию, однако он может перемещаться там и общаться с сослуживцами, если они не являются свидетелями или потерпевшими по делу. Кроме того, это наблюдение подразумевает, что фигурант дела может находиться вне расположения воинской части, но обязательно не в одиночном наряде.

Хотя следствие и ходатайствовало о заключении блогера под стражу, райсуд отказал в этом. Впрочем, контракт Клауда Роммеля подошел к концу. Во вторник, 26 ноября, горсуд Петербурга отменил постановление райсуда и согласился со следствием: фигуранта отправили в СИЗО до 30 ноября. На этой неделе суд вновь проведет заседание о продлении меры пресечения.

Вину он не признает. Процесс проходит в закрытом режиме. По обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Изначально, когда его отправили в войсковую часть под надзор, у Роммеля был доступ в интернет. Он высказывал желание отправиться обратно на СВО, тем самым получив освобождение от уголовной ответственности. Впрочем, в марте Госдума запретила служить по контракту на СВО подозреваемым по педофильским статьям, так что «искупить вину» в рядах Вооруженных сил у Роммеля не получится.

Ранее Клауд Роммель состоял в романтических отношениях с матерью потерпевшей, они арендовали квартиру и жили вместе. Мужчина занимался с ребенком женщины школьными предметами в качестве репетитора. Когда пара прекратила отношения, они не стали разъезжаться. Более того, обвиняемый переселил в свою комнату ребенка. Параллельно он рассказывал об этом на своем YouTube-канале. Там он уточнял, что 11-летняя девочка живет с ним в комнате, так как ее мать, 46-летняя работница церкви, ведет маргинальный образ жизни, а с ребенком у нее непростые отношения. Так он якобы пытался спасти несовершеннолетнюю.

По данным «Ъ», мужчина стал воцерковленным после военной службы в 2014 году. По словам жены Роммеля, с которой он заключил брак незадолго до ухода на СВО, на фоне боевых действий мужчина переосмыслил свою жизнь. Он был серьезно ранен, но смог восстановиться.

Сейчас женщина ведет страницу православного блогера в соцсети «ВКонтакте» и утверждает в постах, что в 2014 году Александр (так ранее звали Роммеля) решил покончить жизнь самоубийством. В то же время в другом месте умер некий «успешный семьянин Клауд Роммель», который «оказался в умирающем теле Александра». С тех пор мужчина отказался от своей семьи, так как считает отца и мать родителями Александра, а не новой версии — Клауда.

После этого он решил стать паломником, а затем поселился в Петербурге и устроился на работу на кладбище. Во время службы в Александро-Невской лавре он встретил женщину в тяжелом материальном положении, с которой решил начать отношения. Роммель снял квартиру, занимался воспитанием девочки и безуспешно пытался получить опеку над ней, желая лишить мать родительских прав. Примерно в тот же промежуток времени он начал вести православный блог в соцсетях.

О насилии в отношении девочки в полицию сообщила ее крестная мать, увидевшая полураздетую несовершеннолетнюю в одной постели с блогером.

По ее заявлению в феврале 2024 года МВД организовало проверку. Обвинения в свой адрес Клауд Роммель отрицал, называл свои чувства отцовскими и говорил, что делал девочке «медицинский массаж». Тогда ему выписали протокол о мелком хулиганстве. В тот же день православный блогер опубликовал видео, в котором рассказывал, что мать несовершеннолетней решила «вернуть жизнь в старое русло» и начать воспитывать девочку самостоятельно.

Потерпевшая в видео просила государство забрать ее в приют, если нет возможности остаться с Клаудом Роммелем. Во время очередной проверки он уехал в зону СВО, а девочку поместили в приют.

В августе в ходе боевых действий в Харьковской области мужчина получил ранение ступни. По данным «Ъ», Роммель состоял в штурмовом отряде. Ему почти оторвало ногу, когда он оттолкнул в сторону сослуживца во время прилета дрона, утверждал сам Роммель.

Его YouTube-канал имеет аудиторию в 7 тыс. подписчиков. Там он публиковал в основном видео на православную тематику. После подписания контракта с Минобороны он начал записывать ролики из зоны боевых действий. В них он тоже говорил о Боге и значении веры в жизни человека. Так, сразу после ранения он записал видео, в котором отмечал, что «потерял ногу», спасая товарища, и просил «помнить о православной вере и Ангелине» (потерпевшая). Эта «исповедь» публиковалась во многих патриотических и православных пабликах.

Роммель неоднократно посвящал отдельные материалы девочке и снимал с ней совместные ролики о жизни и вере. Последнее его видео длительностью в 40 минут посвящено моменту ранения. Мужчина говорит о том, как его «спасли ангелы-воины» и что он почти оказался «на том свете». Он рассказывал, что является «прямым сыном одного из иллюминатов главных управлений мирового правительства». После этих слов православный блогер предположил, что за это его убьют.

Полина Пучкова