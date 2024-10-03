Мера пресечения — контракт

В Санкт-Петербурге суд не стал заключать в СИЗО православного блогера и участника СВО Клауда Роммеля, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки. 31-летний мужчина отправился под надзор командира войсковой части, так как у него еще не закончился контракт. Бывший смотритель кладбища в Александро-Невской лавре переселил в свою комнату ребенка и в течение полутора лет, считают в СКР, совершал над ним сексуализированное насилие. Правоохранители обратили внимание на это сожительство еще в феврале, однако на блогера составили протокол лишь за мелкое хулиганство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Клауда Роммеля задержали 1 октября, когда он вышел из госпиталя. Оттуда он должен был отправиться в войсковую часть в Ленобласти. В день задержания в СКР ему предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, с сентября 2022 по февраль 2024 года православный блогер систематически подвергал насилию 11-летнюю девочку.

Ранее Клауд Роммель был в романтических отношениях с матерью потерпевшей, в это же время он занимался с ребенком школьными предметами как репетитор. После того как пара разошлась, они все равно продолжили жить в одной квартире.

Обвиняемый даже переселил в свою комнату ребенка, сославшись на ее непростые отношения с матерью, 46-летней работницей церкви. По его словам, он пытался спасти девочку от маргинальной женщины.

По данным “Ъ”, мужчина стал верующим после военной службы в 2014 году. Он был серьезно ранен, но смог восстановиться и решил стать паломником. Потом поселился в Петербурге и устроился на работу на кладбище. Во время службы в Александро-Невской лавре он встретил женщину в тяжелом материальном положении, с которой решил начать отношения. Роммель снял квартиру, занимался воспитанием девочки и безуспешно пытался получить опеку над ней. Примерно в тот же промежуток времени он начал вести православный блог в соцсетях.

О насилии в отношении девочки в полицию сообщила ее крестная мать, увидевшая полураздетую несовершеннолетнюю в одной постели с блогером.

По ее заявлению в феврале 2024 года МВД организовало проверку. Обвинения в свой адрес Клауд Роммель отрицал, называл свои чувства отцовскими и говорил, что делал девочке «медицинский массаж». Тогда ему выписали протокол о мелком хулиганстве. В тот же день православный блогер опубликовал видео, в котором рассказывал, что мать несовершеннолетней решила «вернуть жизнь в старое русло» и начать воспитывать девочку самостоятельно.

Потерпевшая в видео просила государство забрать ее в приют, если нет возможности оставить с Клаудом Роммелем. Во время очередной проверки он уехал в зону СВО, а девочку поместили в приют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клауд Роммель

Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга Клауд Роммель

Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В августе в ходе боевых действий в Харьковской области мужчина получил ранение ступни. Ему почти оторвало ногу, когда он оттолкнул в сторону сослуживца во время прилета дрона, утверждал сам Роммель.

Его YouTube-канал имеет аудиторию в 7 тыс. подписчиков. Там он публиковал в основном видео на православную тематику. После подписания контракта с Минобороны он начал записывать ролики из зоны боевых действий. В них он тоже говорил о Боге и значении веры в жизни человека. Так, сразу после ранения он записал видео, в котором отмечал, что «потерял ногу», спасая товарища, и просил «помнить о православной вере и Ангелине» (потерпевшая). Эта «исповедь» публиковалась во многих патриотических и православных пабликах.

В Красногвардейском райсуде Санкт-Петербурга в четверг, 3 октября, следствие ходатайствовало о заключении Клауда Роммеля под стражу.

Суд отказал в этом и избрал фигуранту меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части Луги (Ленинградская область) до окончания действия контракта.

Процесс проходил в закрытом режиме. Вину Роммель не признает, уточнили в объединенной пресс-службе судов региона. По обвинению же ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург