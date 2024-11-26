Итальянский банк BPM отказался от оферты UniСredit на €10 млрд

Итальянский Banco BPM отверг предложение о покупке за €10 млрд, поступившее накануне от банка UniСredit. Руководство BPM заявило, что премия в 0,5% к текущей стоимости его акций, которую предложил UniСredit, является «необычной» для такого рода предложений и явно недооценивает банк. Кроме того, BPM заявил, что сделка с UniСredit повлияет на самостоятельность его действий, может снизить конкуренцию на рынке и не будет выгодной для акционеров BPM.

Напомним, по плану UniCredit акционеры BPM получили бы 0,175 новой акции UniCredit за каждую принадлежащую им акцию. В случае успеха сделки UniCredit становился бы крупнейшим банком Италии по объему активов в управлении. Для UniCredit это уже вторая попытка крупного поглощения за последние пару месяцев. В начале сентября итальянский банк приобрел 9% акций Commerzbank, став вторым по величине акционером германского банка после правительства ФРГ. А в конце месяца объявил об увеличении своей доли с 9% до 21%. Однако правительство Германии, которое сохраняет долю в 12% в Commerzbank, выступило против поглощения итальянцами, назвав действия UniCredit «неприемлемыми» и «недружественной атакой».

Евгений Хвостик