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Коммерсантъ FM
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АСВ ожидает ликвидации Киви-банка к лету 2025 года

Ликвидацию Киви-банка планируется завершить к лету 2025 года после проведения налоговой проверки и оплаты выставленных требований, рассказал «Ъ» генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. До конца февраля следующего года агентство намерено завершить расчеты с кредиторами и передать оставшееся имущество акционерам.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам гендиректора АСВ, в настоящий момент вкладчики Киви-банка уже обратились за выплатой около 4,5 млрд руб., что составляет 97% объема страховой ответственности. Полное возмещение получили более 11,8 тыс. физических и юридических лиц.

С кредиторами Киви-банка также идут активные расчеты, им направлено 35,15 млрд руб., отметил господин Мельников. Эта сумма — 96% задолженности перед всеми кредиторами, предъявившими свои требования. Среди них в том числе и владельцы QIWI-кошельков.

«В феврале 2025 года задолженность будет погашена на 100%. По предварительным оценкам, акционеры Киви-банка могут получить около 38 млрд руб.»,— сказал гендиректор АСВ в беседе с «Ъ».

Полное интервью читайте на сайте «Ъ» позднее.

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