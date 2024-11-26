Предпринимателей-участников СВО поддержат в Ленобласти льготами и грантами
В Ленинградской области с 2025 года начнут действовать две новые меры поддержки предпринимателей, которые сейчас находятся на спецоперации или уже вернулись, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Они смогут рассчитывать на льготу по налогу на упрощенку 1% вместо 6% для налоговой базы «Доходы». Власти области также будут выдавать гранты на 750 тыс. рублей для граждан, вернувшихся со спецоперации и желающих возобновить предпринимательскую деятельность.
Господин Дрозденко отметил, что средства на реализацию второй меры поддержки уже предусмотрены в областном бюджете.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть сократит траты на культурные события в пользу поддержки СВО.