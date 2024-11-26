Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предпринимателей-участников СВО поддержат в Ленобласти льготами и грантами

В Ленинградской области с 2025 года начнут действовать две новые меры поддержки предпринимателей, которые сейчас находятся на спецоперации или уже вернулись, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Они смогут рассчитывать на льготу по налогу на упрощенку 1% вместо 6% для налоговой базы «Доходы». Власти области также будут выдавать гранты на 750 тыс. рублей для граждан, вернувшихся со спецоперации и желающих возобновить предпринимательскую деятельность.

Господин Дрозденко отметил, что средства на реализацию второй меры поддержки уже предусмотрены в областном бюджете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть сократит траты на культурные события в пользу поддержки СВО.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...