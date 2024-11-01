Гражданскую идентичность нужно идентифицировать

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) предложило обсудить, что кроется за термином «общероссийская гражданская идентичность». В рамках форума «Народы России» к дискуссии пригласили ученых, чиновников, общественных и религиозных деятелей. К общему решению так и не пришли, однако сошлись, что в работе нужно опираться на традиционные российские ценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ФАДН стало организатором открывшегося в пятницу в Москве форума «Народы России», а одной из первых его сессий стала дискуссия об общероссийской гражданской идентичности «в контексте новых стратегических приоритетов». «Идентичность — понятие, которое охватывает чувство принадлежности к своей Родине, ответственности за ее судьбу,— открыл обсуждение замглавы ФАДН Станислав Бедкин.— Ее укрепление — ключевая тема для нашей страны». Он напомнил, что понятие общероссийской гражданской идентичности впервые появилось в стратегии государственной национальной политики РФ в 2018 году, однако с тех пор «произошло много изменений».

Зампред думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил не только поработать в этой связи над актуализацией стратегии, но и принять отдельный ФЗ о государственной нацполитике.

Законопроект должен быть рамочным «с последующим наполнением его содержания», уточнил парламентарий, поскольку оно пока не сформулировано.

И. о. ректора РГГУ Андрей Логинов, который ранее занимал пост замминистра юстиции РФ, вернул собравшихся к заявленной теме, заметив, что сегодня в России нет полного понимания того, что такое «гражданская идентичность»: «Должен констатировать, что отсутствует полноценное, серьезное, фундаментальное исследование (гражданской идентичности россиян.— “Ъ”)». При этом, уверен он, есть три таких основных фактора, которые делают необходимым и неизбежным ее существование в рамках «нашего многонационального государства». Речь идет об общности исторического пути, «единстве соционормативного пространства» и общей культуре.

«В Великобритании дети могут менять пол без согласия родителей с девяти лет, в Норвегии — с семи лет, а в школах широко распространены гендерно нейтральные туалеты,— напомнил замдиректора Института этнографии и антропологии РАН Сергей Мельников.— Позитивная повестка требует серьезного усиления поддержки традиционных ценностей. Ну и для этого нужно, конечно, и терминологический аппарат совершенствовать, и содержательно разбираться в том, что такое традиционные ценности и как их поддерживать».

«В соответствии с поручением президента мы организуем сейчас работу по систематизации понятий, научных терминов»,— заверил присутствующих научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, который подготовил учебник «Основы российской государственности». Ученые сталкиваются с тем, что у ряда понятий есть «тысячи канонических определений».

Гуманитарная наука, считает господин Полосин, до сих пор не определилась не только с понятием идентичности, но и с тем, что такое общество: «Это самый большой вызов, который стоит перед всеми народами мира, перед всеми нациями мира».

При этом у такой задачи не может быть простого решения, добавил он.

Нужно «регрессировать» в вопросе понимания гражданской идентичности и вернуться к «архетипическим ценностям» — любви к Отечеству и к ближнему, представил свой рецепт замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Такие ценности, отметил он, объединяли российское общество и делали его способным к самозащите «от внешней агрессии и внутренних вызовов»: «Это были те понятия, которые воспитывались совершенно определенным образом. И воспитывались, разумеется, в традиционной семье». «Гражданская идентичность — это и совместное делание всего общества, и понимание базовых семейных ценностей, которые находятся в пределах досягаемости каждого из нас в нашей личной и семейной жизни. Не нужно думать, что высокоумные ученые, при всем к ним уважении, создадут определенную научную школу, которая единовременно без наших с вами личных усилий укрепит нашу идентичность, укрепит наше общество и позволит нам защитить себя, защитить свое будущее»,— заключил господин Кипшидзе.

Эмилия Габдуллина