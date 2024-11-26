Силуанов в шутку призвал не думать о повышении ключевой ставки, «иначе сбудется»

Министр финансов России Антон Силуанов пошутил по поводу уровня ключевой ставки, призвав отказаться от лишних ожиданий. 25 октября Банк России повысил ключевую ставку на 200 б. п.— с 19% до 21% годовых. Это самый высокий процент с момента введения ставки в 2013 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном»,— сказал он на пленарном заседании Международного форума Финансового университета. Министр также прокомментировал ситуацию с экспортом. Он пояснил, что у российского правительства есть нацпроект поддержки экспорта. Поэтому даже в условиях высокой ставки экспорту не грозит падение.

Повышение ключевой ставки до 21% в октябре ЦБ объяснил неослабевающим инфляционным давлением и тем, что рост внутреннего спроса «значительно опережает» возможности предложения товаров и услуг. Кроме того, регулятор допускает очередное повышение ставки на заседании совета директоров в декабре. Согласно обновленному прогнозу регулятора, по итогам 2024 года инфляция в России ожидается в диапазоне 8–8,5%, 2025-го — 4,5–5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ утвердился в жесткости».