ЦБ заявил об очень высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре

Повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка в декабре не предопределено, но вероятность очень высока. Об этом говорится резюме обсуждения ставки на октябрьском заседании, по итогам которого ключевая ставка была повышена сразу на два процентных пункта — с 19% до 21%.

«Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жесткий сигнал, который Банк России давал в сентябре»,— говорится в материалах ЦБ.

На заседании 25 октября обсуждалось и повышение ключевой ставки на 3 п. п. — до 22%, чтобы быстрее снизить инфляцию и инфляционные ожидания. Однако совет директоров все же посчитал, что такой шаг может привести к росту волатильности на финансовых рынках.

Сохранение ключевой ставки на декабрьском заседании, считают в ЦБ, возможно только в случае «существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели». «Пока предпосылок этого мало. Риски смещены в сторону проинфляционных. Кроме того, умеренно жесткий сигнал может сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики»,— отмечает регулятор.

Повышение ключевой ставки до 21% в октябре Центробанк объяснил неослабевающим инфляционным давлением и тем, что рост внутреннего спроса «значительно опережает» возможности предложения товаров и услуг. Согласно обновленному прогнозу регулятора, по итогам 2024 года инфляция в России ожидается в диапазоне 8–8,5%, 2025-го — 4,5–5%. ЦБ ожидает, что целевой уровень в 4% будет достигнут в 2026 году.

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