Китай счел двойными стандартами возможные санкции ЕС за торговлю с Россией

Евросоюз прибегает к двойным стандартам, вводя санкции против китайских компаний за сотрудничество с российскими предприятиями, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, Пекин никогда не поставлял оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта. Накануне, 25 ноября, агентство Bloomberg сообщило о планах G7 и Евросоюза ввести ограничительные меры в отношении КНР в том числе за «оказание военной помощи России».

«Большинство стран, включая Европу и США, в настоящее время ведут торговлю с Россией. Мы призываем европейскую сторону не применять двойные стандарты. Штатные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не направлены против кого-либо и не должны подвергаться вмешательству или влиянию третьих сторон»,— заявила Мао Нин журналистам (цитата по RTHK).

Она добавила, что Китай всегда контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая гражданские беспилотники. «В украинском вопросе Китай всегда прилагал усилия для мира и переговоров»,— подчеркнула представитель китайского МИДа. Она добавила, что КНР все так же выступает против односторонних санкций.

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний, которые, как утверждается, помогали российским фирмам разрабатывать беспилотники, доставляя электронные компоненты. Тем временем министры иностранных дел стран G7, которые 25–26 ноября встречаются в Италии, готовят санкционные ограничения против Китая и других стран за «поддержку военных действий России», сообщало Bloomberg накануне, 25 ноября.