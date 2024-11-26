Турция обсуждает с США разблокировку расчетов с Газпромбанком

Турция ведет переговоры с США о снятии санкционных запретов относительно взаимодействия турецкой стороны с Газпромбанком, сообщил глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар. По его словам, без послаблений Турция не может использовать кредитную организацию для оплаты импорта газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альпарслан Байрактар

Фото: Jon Gambrell / AP Альпарслан Байрактар

Фото: Jon Gambrell / AP

«Мы не можем платить деньги. Если мы не можем платить, мы не можем покупать газ. Наш МИД продолжает переговоры»,— сказал министр (цитата по Milliyet). Он также отметил, что подобные исключения делались правительством США в отношении Ирана.

Россия — крупнейший поставщик газа в Турцию. В 2023 году доля российского импорта составила 42%, пишет Bloomberg со ссылкой на данные турецких регуляторов. В конце ноября США ввели блокирующие санкции в отношении более 50 банков, в том числе Газпромбанка. До этого момента Газпромбанк не находился под блокирующими санкциями (под секторальными — с 2014 года). Bloomberg отмечает, что санкций банку удавалось избегать из-за его ключевой роли в обеспечении расчетов за энергоносители.

О влиянии санкций на расчеты — в материале «Ъ» «Экспорту газа поставили банки».