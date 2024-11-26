Директор Казанского авиационного завода покинет свой пост

Директор Казанского авиационного завода (КАЗ) им. С.П. Горбунова — филиала АО «Туполев» Николай Савицких уходит в отставку. Должность руководителя завода может занять Зуфар Миргалимов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Зуфар Миргалимов работал управляющим директором Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина. Николай Савицких был директором КАЗ с 2013 года.

Вчера стало известно, что управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев покинет свой пост. Должность займет Александр Бобрышев, который ранее уже возглавлял компанию в 2009–2013 годах.

Диана Соловьёва