Курганские депутаты запретили пропаганду абортов среди беременных

Курганская областная дума на заседании сегодня, 26 ноября, приняла в двух чтениях региональный закон о защите беременных от склонения к искусственному прерыванию беременности. Информацию подтвердили в пресс-службе думы. Подобные правовые акты приняты уже в 12 субъектах России.

Внести эту инициативу на рассмотрение предложил 13 ноября «Союз православных женщин». По их мнению, аборты негативно сказываются на здоровье местных жительниц и приводят к росту материнской смертности и бесплодию. В 2022 году, по информации представителей движения, в Курганской области официально было произведено 4,5 тыс. искусственных прерываний беременности.

Курганские депутаты поддержали позицию «Союза православных женщин». За принятие проекта проголосовали 27 депутатов, один воздержался. Склонение к абортам грозит наказанием в виде административного штрафа. Для граждан установлены штрафы в размере 3–5 тыс. руб.; для должностных лиц — 20–50 тыс. руб.; для юридических лиц — 100–200 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева направила запрос в комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания члена нижней палаты парламента от Курганской области Александра Ильтякова по поводу запрета абортов. Она посчитала высказывания коллеги унизительными и оскорбительными для женщин. Господин Ильтяков в разговоре с представителем одного из СМИ призвал жительниц страны рожать, «пока рожалка работает». После этого в других интервью парламентарий назвал беременных, которые решаются на аборт, «чучелами».

О том, как в разных странах пытаются стимулировать рождаемость,— в материале «Плодитесь и поощряйтесь».

Виталина Ярховска, Челябинск