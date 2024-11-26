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У наркодельца из Ленобласти нашли полтонны порошкообразного вещества

В Ленинградской области накрыли производство наркотиков в промышленных масштабах. В ходе обысков на промзоне в Гатчинском муниципальном округе нашли более 500 кг запрещенного вещества, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации полиции, подозреваемый взял в аренду два ангара, где занимался незаконной деятельностью. Помимо порошкообразного вещества, там обнаружили промышленное оборудование, канистры с предполагаемыми прекурсорами и другие предметы.

«В ходе исследования части изъятого установлено, что это мефедрон общей массой более 41 килограмма. Остальное будет изучено в рамках экспертизы»,— уточнила Ирина Волк.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ. Обвиняемого отправили в СИЗО.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полиция нашла в доме жителя Ленобласти 16 кустов конопли.

Татьяна Титаева

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