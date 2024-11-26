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На ремонт в Автобусном парке №6 на улице Стасовой направят более 331 млн рублей

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявило конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту полов и осмотровых канав в Автобусном парке № 6. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 331,2 млн рублей. На соответствующую закупку обратил внимание «Ъ-СПб».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет выполнить указанные работы в здании производственного корпуса Лит. Б по адресу: улица Стасовой, д. 14. Завершить их требуется не позднее 31 июля 2025 года, указано в документации.

Заявки на конкурс принимаются до 4 декабря 2024 года. Итоги планируется подвести 11 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на реконструкцию административно-бытового корпуса автобусного парка № 1 на Днепропетровской улице «Пассажиравтотранс» выделил 330 млн рублей.

Андрей Цедрик

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