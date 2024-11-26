Вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Сортировочная в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода с рельсов грузового вагона на путях необщего пользования в Петербурге. Инцидент произошел вечером 25 ноября на ж/д станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.

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Как сообщили в надзорном ведомстве, в результате схода вагона грузового поезда пострадавших нет. Работа станции осуществляется в штатном режиме. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В настоящий момент сотрудники СЗТП проверяют исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал о сходе с рельсов грузового тепловоза на перегоне Новая Деревня — Лахта.

Андрей Цедрик