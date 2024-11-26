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Сочи вошел в топ направлений для отдыха в декабре

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха в декабре 2024 года. Курорт собрал 11% броней. В среднем туристы отправляются в Сочи на пять ночей. Средняя стоимость ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Первое место забрал Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 14% декабрьских бронирований. Туристы планируют остаться в городе в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,4 тыс. руб.

Москва заняла второе место с 13% декабрьских бронирований. Путешественники планируют провести в декабре в столице России в среднем три дня. Средняя стоимость ночи составляет 5,6 тыс. руб.

В топ попали и другие города Краснодарского края. Геленджик расположился на шестом месте. Средняя продолжительность поездки пять ночей. Средняя стоимость ночи — 4,6 тыс. руб.

Восьмое место забрал Краснодар. В городе туристы проводят в среднем три дня. Средняя стоимость ночи составляет 3,4 тыс. руб.

Мария Удовик

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