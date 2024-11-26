Конкурсное производство экс-владельца завода-банкрота в Златоусте завершено

Арбитражный суд Челябинской области завершил конкурсное производство в отношении АО «Стил трейд компани», которому ранее принадлежал АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ, с декабря 2021 года открыто конкурсное производство). Информацию опубликовала пресс-служба суда.

На последнем заседании рассматривался отчет конкурсного управляющего Марии Шариповой о деятельности. Со стороны кредиторов возражений не имеется, жалоб в производстве суда тоже нет. В связи с этим принято решение прекратить конкурсное производство в отношении «Стил трейд компани».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал АО «Стил трейд компани» банкротом в конце ноября прошлого года по заявлению ООО «Ролинг» (Москва) из-за долга в размере 1,9 млн руб. ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ, работает на месте ЗЭМЗ) вступил в дело о несостоятельности в декабре того же года. В январе по заявлению завода суд включил в реестр требований должника 11 млн руб. В феврале к этой сумме добавилось 216 млн руб. Задолженность возникла по поручительствам, которые компания выдала по нескольким договорам уступки прав требований и займа, заключенным между дочерней структурой «Тепло-инвест» и ЗМЗ. В январе этого года суд открыл в отношении «Тепло-инвест» конкурсное производство.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Стил трейд компани» зарегистрировано в 2018 году. До объявления общества банкротом генеральным директором был Руслан Аглетдинов. Выручка предприятия за 2023 год составила 469 тыс. руб., убыток — 2,5 млн руб. Являлось владельцем ЗЭМЗ до февраля 2023 года. Сейчас завод — дочерняя компания АО «Развитие промышленности».

Виталина Ярховска