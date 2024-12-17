Ложки меда

Учет предложений отраслевых игроков, который, как правило, обещает обеспечить любой регулятор при разработке каких-либо дополнительных мер, введении новых сборов и т. п., на практике может быть реализован нетривиальным образом. Так что и определить, действительно ли была подслащена горькая пилюля, уже сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Подобная ситуация произошла с проектом поэтапного повышения утилизационного сбора на часть сельхозтехники, чего аграрии опасались с первых месяцев 2024 года. В опубликованном на днях Минпромторге доработанном проекте постановления, как обратили внимание отраслевые союзы, отмечается возможность ввоза сельхозтехники в рамках квоты по действующим в 2024 году ставкам утилизационного сбора. То есть без учета пятикратной индексации с 2025 года и последующего ежегодного повышения на 15% в 2026–2030 годах.

В Минпромторге пояснили, что квота будет точечно формироваться ежегодно в соответствии с потребностью аграриев, консолидируемой Минсельхозом. Это потребуется в тех случаях, когда российские и белорусские предприятия не могут в полной мере удовлетворить внутренний спрос. Машины, которые серийно не выпускаются в РФ и Белоруссии, в принципе не облагаются утилизационным сбором. Таким образом, заметили в министерстве, регулирование направлено на формирование сбалансированной позиции, учитывающей потребности аграриев и интересы машиностроителей.

Интересно, что, как правило, Минпромторг при разработке тех или иных мер по ограничению импорта не сомневается в способностях российских производителей удовлетворить внутренний спрос. В данном же случае получается, что такая вероятность как минимум не исключается. И хотя аграрии и дилеры сельхозтехники чуть ли не с начала обсуждения темы повышения платежа предупреждали о рисках сокращения предложения, говорить о том, что их опасения учли, кажется преждевременным.

Так, ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД, чей комментарий приводит отраслевое издание «Агроинвестор», замечает, что нет ясности, на основе каких данных будет оцениваться потребность аграриев для расчета квоты, а также как будет регулироваться доступ к ввозимой таким образом технике. Можно и уверенно добавить, что импортированные по квоте комбайны и тракторы не будут стоить, как стоили в 2024 году. Цены на сельхозтехнику растут и в других странах, да и любое усложнение логистики, как правило, способствует лишь удорожанию товаров. Отношение к новой версии проекта постановления видно по отзывам: из 16 пользователей, успевших оценить влияние меры, положительных оценок не оставил ни один.

Анатолий Костырев