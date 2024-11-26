85,7 пункта составил в ноябре индекс делового климата в Германии, оценили в немецком институте IFO (за 100 принято среднее значение индекса в 2015 году). Сокращение показателя с 86,5 пункта в октябре объясняется ухудшением настроений в секторе услуг, в том числе логистике и туризме. На сжатие деловой активности в услугах указывает и индекс PMI: в ноябре из-за отложенных эффектов жесткой ДКП ЕЦБ он составил 49,4 пункта (минимум за три квартала) после 51,6 пункта в октябре (отметка в 50 пунктов отделяет рост от снижения). До сих пор устойчивость сектора услуг компенсировала спад в промышленности, во многом благодаря этому Германии удалось избежать технической рецессии в третьем квартале 2024 года.

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