«Если не мы, тогда кто?»

Бизнесмены и концессионеры воронежских парков рассчитывают повысить окупаемость проектов благоустройства территорий. Об этом рассказали сами предприниматели в рамках девятого форума предпринимателей, который прошел на площадке «MTC Live Холл» в торгово-развлекательном центре «Сити-парк "Град"». Представители власти напомнили, что приоритет при благоустройстве городских пространств отдается частному либо смешанному финансированию на фоне нехватки средств в бюджетах. За дискуссией следил корреспондент „Ъ“ Егор Якимов.

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Благоустройство общественных пространств с помощью концессионных соглашений и низкая прибыльность таких проектов стали одной из ключевых тем, обсуждавшихся на форуме предпринимателей в Воронеже в конце прошлой недели. В облцентре по такой модели развивают сразу несколько парков. Модератор сессии «Кто главный?» Надежда Санина сразу задала тон дискуссии, спросив у бизнесменов, чем они руководствуются, когда берутся за проекты по благоустройству территорий, несмотря на отсутствие в них маржинальности. «А зачем мы зарабатываем деньги, если не можем потратить их на благовидные цели? Конечно, "Танаис" — социальный проект. Думаю, маржинальность там будет невысокая»,— подчеркнул один из концессионеров парка «Танаис» в Советском районе Воронежа Дмитрий Хвастунов.

Выступивший следом бизнесмен Эдуард Краснов также охарактеризовал один из своих проектов как «убыточный» и социальный — речь шла о благоустройстве территорий вокруг ЖК «Джаз» в Железнодорожном районе.

Впрочем, другой воронежский бизнесмен и концессионер парков «Дельфин» (в Железнодорожном районе Воронежа) и «Танаис» Эдуард Толоконников признался, что все же рассчитывает на коммерческий успех. «Мы разговаривали с партнерами Эдуардом Красновым и Дмитрием Хвастуновым о "Танаисе" как не только социальном, но и коммерческом проекте. Я как раз представляю эту коммерческую сторону и сейчас немного в растерянности. Если речь о соцпроекте, это сильно облегчает мне работу»,— иронично заметил господин Толоконников.

По мнению предпринимателя, в СССР в городских парках не было коммерческой составляющей и в конце концов «они умерли». Теперь, считает господин Толоконников, «на первое место вышли бизнесмены со своими идеями», однако партнерство с государством по-прежнему важно. В парке «Дельфин» ведут свою деятельность более 50 предпринимателей, в «Танаисе» планируется присутствие более 100 бизнесменов. «Уверен, это будет успешный проект. Он окупится»,— заявил господин Толоконников, подчеркнув, впрочем, что сначала должна упасть ставка рефинансирования.

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Затем предприниматель поинтересовался, можно ли рассказывать анекдоты. Модераторы ответили, что ему «можно все». «Курица приходит к свинье и говорит: "Я придумала классный проект ресторана: фирменным блюдом у нас будет ветчина с беконом". Свинье это не понравилось»,— так бизнесмен выразил свою позицию по поводу партнерства с государством. Он отметил, что с этим связано «много проблем, которые не дают развиваться». Однако не пояснил, о каких именно проблемах речь: «Иногда хочется просто пнуть мячик и уйти, но, если не мы, тогда кто [будет развивать парки.— «Ъ»]?».

Ведущий Сергей Борисов спросил у Эдуарда Толоконникова, готовы ли другие воронежские бизнесмены вкладываться в развитие городских пространств. «Таких безумных, как вы, не так много»,— подчеркнул ведущий. «Спасибо за понимание. Недавно был в городах нашей области на стратсессиях с главами и бизнесом, где мы показывали, что можно сделать на территории. Первое ощущение, что предприниматели не могут договориться с властью и они не понимают друг друга. После двухчасовых обсуждений повторяется одно и то же: в концессию готовы брать практически все. Видели бы вы глаза представителей власти! Они спрашивают: "Что же вы раньше не сказали? Мы все для вас сделаем"».

Мэр Воронежа Сергей Петрин, чье участие было заявлено в программе сессии, не смог присутствовать на мероприятии, и горадминистрацию представлял и.о. первого замглавы по экономике и финансам Андрей Жаглин. Чиновник пояснил, что при развитии городских территорий приоритет отдается частному и смешанному финансированию. В качестве примера господин Жаглин привел Петровскую набережную, где первая и вторая очереди финансировались из бюджетов всех уровней, а третья предполагает частные инвестиции.

Он также отметил, что заключение концессий «очень трудоемкий процесс». «Между тем, как мы начинаем обсуждать концессию, и тем, как заключаем ее, как правило, проходит два года. Парки и скверы являются озелененными природоохранными и иногда прибрежными территориями, что накладывает много ограничений. Также трудность вызывает согласование доли коммерческих и некоммерческих объектов»,— пояснил чиновник.

Вопрос, вынесенный в название сессии, о том, кто главный в государственно-частном партнерстве, господин Жаглин посчитал «провокационным». «Да, на каких-то этапах кто-то может иметь небольшой приоритет в подготовке проекта, согласовании, реализации. Но по итогу главного нет: это равноценное партнерство»,— резюмировал он.

Министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков подчеркнул значимость практики государственно-частного партнерства: «Она дает облцентру дополнительный инструмент для развития. Будем честны, ресурсы бюджетов, когда речь идет о городской среде, ограничены. У нас в городе целая очередь общественных пространств, которые требуют вложений не менее 1 млрд руб. До сих пор люди спрашивают, когда построят третью очередь парка “Динамо”. И хорошо, что есть такие предприниматели, которые готовы вкладываться в классические районные парки».

Господин Еренков добавил, что для малых городов региона «такой возможности нет», и единственная возможность решить вопрос формирования среды для них — участие во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений от Минстроя РФ. В нем Воронежская область победила 18 раз и привлекла более 1 млрд руб. федеральных средств, реализовав 15 проектов. «Однако сервис и управляемость таких территорий по-прежнему на довольно низком уровне»,— констатировал министр.