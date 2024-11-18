Мороженое не растаяло в апелляции

Мосгорсуд отказался отменить приговор экс-замминистра культуры Ольге Яриловой, осужденной на семь лет колонии за злоупотребление должностными полномочиями с причинением ущерба на сумму 125 млн руб. Согласно приговору, она незаконно не исключила из госпрограммы «Пушкинская карта» частный музей мороженого.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ольга Ярилова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Суд незначительно изменил приговор в одной мелкой детали, сам же срок устоял»,— подтвердил «Ъ» один из адвокатов Ольги Яриловой, Денис Саушкин. Он сообщил, что защита намерена обжаловать приговор, теперь уже в кассационном порядке.

Защитники экс-чиновницы настаивали в апелляционной жалобе на отмене приговора и пересмотре дела, утверждая, что при его рассмотрении судом первой инстанции были допущены грубые нарушения.

По мнению адвокатов, когда их подзащитная занимала должность замминистра, процедуры исключения компаний из программы «Пушкинская карта» как таковой не было.

«А законных оснований исключать фирму из программы не имелось. К тому же Ярилова была не единственным и, более того, не основным человеком, который мог принимать такое решение»,— заявил Денис Саушкин.

Напомним, Тверской суд Москвы вынес приговор Ольге Яриловой 23 апреля. По решению суда она выплатит по иску Минкультуры, которое было признано потерпевшим, 125 млн 829 тыс. 350 руб.

Ольга Ярилова находится под стражей с апреля 2023 года. Следствие пришло к выводу, что чиновница необоснованно не исключила из программы «Пушкинская карта», предоставляющей молодежи право бесплатно посещать государственные музеи, театры и другие заведения культуры, частную структуру. Речь шла об ООО «СП-Капитал». Компании принадлежит «самый высокий музей мороженого в мире», расположенный на 89-м этаже одной из башен «Москва-Сити». Однако, как выяснилось, он не имел статуса музея и демонстрирует мини-копию фабрики мороженого «Чистая линия». Это привело к тому, что в 2022 году частной фирме необоснованно выплатили из бюджета средства в счет возмещения расходов на входные билеты.

Экс-замминистра предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Первоначально на следствии Ольга Ярилова частично признала вину, но позже заявила о своей невиновности. В суде вину полностью отрицала. Ее защита настаивала, что в действиях фигурантки отсутствовал состав преступления.

Сама Ольга Ярилова уверяла, что не лоббировала выставку мороженого и не брала взятки. «Я даже не пробовала этого мороженого»,— заявила она.

Суд первой инстанции постановил обратить взыскание по иску Минкультуры на найденные при обыске у Ольги Яриловой недорогие украшения стоимостью от 5 тыс. до 50 тыс. руб. Это все, что, по словам ее адвокатов, что она «купила за всю свою долгую трудовую жизнь». Дорогостоящего имущества у обвиняемой найдено не было, а в собственности имелась только квартира в Химках. Именно в этой части Мосгорсуд изменил формулировку приговора, поскольку взыскание должен налагать не суд, а судебные приставы.

Мария Локотецкая