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От меры не открестишься

Церковный суд запретил в служении уральского священника после данных о нападении

Октябрьский районный суд Екатеринбурга не стал арестовывать бывшего секретаря Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова, обвиняемого по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По словам потерпевшей, обвиняемый преследовал ее, после чего около подъезда схватил за волосы и стал домогаться. По данным источника, вину он признал. Даниила Сидорова по решению Церковного суда Екатеринбургской епархии запретили в служении.

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Церковного суд Екатеринбургской епархии запретил в священнослужении и вывел из штата епархии иерея Даниила Сидорова после информации о том, что он напал на девушку. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, данные Даниила Сидорова удалены из раздела «Персоналии» епархиального сайта.

По словам 19-летней потерпевшей, иерей Даниил Сидоров домогался ее в центре Екатеринбурга у дома на ул. Куйбышева. Он преследовал ее, а затем якобы схватил за волосы около подъезда и начал приставать.

«Я била его локтем в пах. Мама услышала в трубку мои крики и бегом выбежала на улицу. Наверное, он увидел ее, потому что отпустил меня и убежал»,— рассказала порталу Е1 потерпевшая.

25 ноября Церковный суд запретил ему служить.

В этот ж день, 25 ноября Октябрьский райсуд Екатеринбурга избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). Суд запретил обвиняемому общаться с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу. Ходатайство следователя об аресте священнослужителя суд отклонил. По данным источника, вину Даниил Сидоров признал. Его отпустили из-под стражи в зале суда.

Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. В суд прибыла супруга Даниила Сидорова в темно-синем длинном платье, она села на скамейку около зала заседаний, расплакалась и опустила глаза. От общения с журналистами она отказалась. Адвокат обвиняемого от общения с прессой также отказался, ссылаясь на адвокатскую тайну.

Сам Даниил Сидоров был доставлен в зал суда конвоем. Лицо он скрывал под капюшоном, поворачивался спиной от направленных на него фотокамер, на вопросы журналистов не отвечал.

О Данииле Сидорове известно, что он родился в Тюмени в 1998 году. В 2016 году по благословению Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (Наконечного) поступил в православную духовную семинарию, где обучался по направлению подготовки «Теология». С 2018 по 2019 год проходил срочную службу в российских войсках. В 2020 году Даниил Сидоров занял должность секретаря-референта Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). В 2021 году он был назначен клириком Свято-Симеоновского Архиерейского подворья. В июне 2024 года назначен штатным клириком в храме Большой Златоуст. Имеет церковные награды — набедренник, удостоен права ношения камилавки.

Мария Шараева

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