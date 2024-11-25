В Гааге так и не возникло химии

В Гааге 25 ноября стартовала 29-я конференция стран—членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сессия продлится до 29 ноября, но уже в первый день работы стало понятно, что найти общий язык ее участникам будет непросто. Разногласия возникали не только по острым темам, например насчет признаков применения запрещенных химических веществ в российско-украинском конфликте или в Сирии, но даже по организационным вопросам. Постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин, не дожидаясь открытых прений, обвинил страны Запада в «безответственном подходе» к работе организации. Стартовавшие ближе к вечеру прения лишь подтвердили: ОЗХО крайне далека от консенсуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Конференция ОЗХО изначально не предвещала единения ее участников. В первую очередь потому, что среди ключевых тем на повестке сессии оказались такие острые вопросы, как российско-украинский конфликт и проблема химического оружия в Сирии. Незадолго до начала конференции ситуация усугубилась: организация объявила, что ей удалось впервые подтвердить случай применения запрещенного в боевых условиях химического вещества в зоне конфликта между Россией и Украиной.

18 ноября ОЗХО сообщила: после изучения трех образцов, полученных возле села Ильинка в Днепропетровской области Украины, было зафиксировано использование хлорбензальмалонодинитрила, известного также как газ «Сирень».

Как пояснили в ОЗХО, этот газ, использующийся по всему миру для разгона беспорядков, нельзя применять в ходе боевых действий. Образцы в виде грунта и одной гранаты организации предоставила украинская сторона. Затем эти материалы были проанализированы двумя независимыми лабораториями. При этом в организации подчеркнули, что в задачи отправленной на место группы экспертов не входило «определение источника и происхождения токсичного химического оружия».

В МИД России с обвинениями со стороны Киева не согласились.

«С сожалением приходится констатировать, что и на этот раз в махинации с весьма сомнительным сбором вещественных доказательств в нарушение основополагающих принципов обеспечения их сохранности (chain of custody) вновь оказался вовлечен технический секретариат Организации по запрещению химического оружия»,— заявили в ведомстве19 ноября. МИД назвал доклад ОЗХО «неоднозначным» и пообещал «самым тщательным образом отслеживать все эпизоды применения вооруженными формированиями киевского режима токсичных химикатов и ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками.— “Ъ”), надлежащим образом информировать об этом технический секретариат ОЗХО и государства—участники Конвенции».

Другими словами, обстановка заранее оказалась накаленной, что проявлялось с самого начала 29-й конференции. Так, еще на утренней сессии, посвященной техническим вопросам, не обошлось без дискуссии. В частности, высказать особое мнение решил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. Он отметил, что 18 из 23 членов восточноевропейской группы организации состоят или ассоциируют себя с Евросоюзом и НАТО. «Тем самым блок НАТО фактически монополизировал две региональные группы из пяти, что нарушает п. 23 ст. 8 Конвенции о запрещении химического оружия, в котором прописано, что надлежащее внимание особо уделяется не только справедливому географическому распределению и значимости химической промышленности, но и политическим интересам, а также интересам безопасности»,— сказал господин Тарабрин, назвав подход Запада к работе ОЗХО «безответственным» и парализующим деятельность восточноевропейской группы.

Открытые прения, стартовавшие в Гааге ближе к вечеру, лишь подтвердили опасения: члены организации далеки от сотрудничества.

Первой слово взяла замгоссекретаря США Бонни Дженкинс. В своей речи она заявила о «незаконном применении Россией хлорбензальмалонодинитрила» в зоне боевых действий, и из ее выступления сразу становилось понятно, что США в выдвинутых против Москвы обвинениях не сомневаются. Затронула Бонни Дженкинс и проблему химоружия в Сирии, обвинив местные власти в несоблюдении обязательств в рамках конвенции. Рассуждая о Сирии, дипломат заверила, что ее слова — это «не политическое заявление, а факты».

Следом на трибуну вышел замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, который сразу же отметил, что ему «будет достаточно легко выступать после выступления представителя США».

«За исключением нескольких светлых мыслей, весь доклад был политическим заявлением, наполненным ложью и отсутствием логики»,— сказал глава российской делегации на конференции.

По его словам, Россия выступает за всеобщее сотрудничество в рамках Конвенции о запрещении химоружия и присоединение к ней всех государств мира. В подтверждение своих слов он напомнил, что именно РФ сыграла ключевую роль в присоединении Сирии к конвенции, что, в свою очередь, «помогло существенно снизить напряженность в регионе».

Впрочем, сегодня, по мнению господина Лысогорского, «организация переживает не лучшие времена», и вместо объединения усилий ряд государств использует «гаагскую площадку в качестве трибуны для политических заявлений». В таком нецелевом использовании ОЗХО российский чиновник предсказуемо обвинил Запад.

Кроме того, он заявил, что США и их союзники готовят различные провокации с химическим оружием, а также поставляют запрещенные вещества Украине. «Киевский режим продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками против вооруженных сил РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне СВО. Соответствующие подтверждения на основе анализов проб передаются в технический секретариат ОЗХО для распространения среди государств—участников Конвенции о запрещении химического оружия, а также в Совет Безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН»,— сказал Кирилл Лысогорский, добавив, что «таких нот передано уже более тридцати», две из которых «буквально в октябре и в ноябре переданы».

Он также заверил, что МИД РФ в скором времени даст свою оценку отчету технического секретариата ОЗХО о применении токсичных химикатов в Днепропетровской области, но в то же время решил поделиться «личными наблюдениями».

«Я внимательно изучил указанную ноту. Она больше похожа на театр абсурда»,— заключил господин Лысогорский.

Закончить свое выступление чиновник попытался на позитивной ноте. Признав, что у всех стран «разные флаги, цвет кожи, вероисповедание и менталитет», он отметил, что от способности членов ОЗХО сотрудничать зависит «будущее наших детей и будущих поколений». Впрочем, первые два выступления — США и России,— а также все последующие речи поводов для оптимизма так и не дали.

Алексей Забродин