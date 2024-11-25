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Коммерсантъ FM
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«Русал» режет по металлу

Компания может сократить выпуск алюминия на 250 тыс. тонн

Крупнейший за пределами Китая производитель алюминия «Русал» (MOEX: RUAL) намерен сократить выпуск на 250 тыс. тонн в условиях существенного роста цен на сырье и негативной конъюнктуры. По оценкам аналитиков, это грозит компании потерей 3,3% выручки и 4,9% EBITDA в 2025 году. Негативный эффект может сгладить рост мировых цен.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Русал» оптимизирует мощности по производству алюминия в условиях высоких цен на глинозем и негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап оптимизации, сообщила компания, предусматривает сокращение выпуска на 250 тыс. тонн. По оценкам аналитика «Велес Капитала» Василия Данилова, это соответствует примерно 0,3% мировой выплавки алюминия, поэтому ощутимого эффекта на стоимость металла не ожидается.

Как сказано в сообщении «Русала», компания закупает более трети необходимого глинозема, который с начала 2024 года подорожал почти вдвое, до более $700 за тонну. Стоимость сырья, по оценкам компании, превысила 50% в себестоимости против обычных 30–35%. Цены на металл, отмечают в «Русале», пропорционально не растут в условиях снижения выпуска в ведущих отраслях-потребителях, а также профицита алюминия. В октябре в комментарии Reuters в преддверии отраслевой встречи LME Week в Лондоне компания оценивала профицит на мировом рынке в 500 тыс. тонн в 2024 году и 200–300 тыс. тонн в 2025 году. Трехмесячный контракт на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) за год к 22 ноября подорожал примерно на 19%, до $2,6 тыс. за тонну. На дополнительные вопросы “Ъ” в «Русале» не ответили.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия вне Китая с долей около 5,5% за прошлый год. В 2023 году компания выпустила 3,8 млн тонн. Большая часть алюминия экспортируется. В прошлом году при общей выручке компании по договорам с покупателями в $12,2 млрд на российских пришлось $3,4 млрд. По итогам первой половины 2024 года выручка «Русала» снизилась на 4,2% год к году, до $5,6 млрд, в том числе из-за снижения объемов продаж и средней цены реализации. Чистая прибыль выросла на 34,5%, до $565 млн, скорректированная EBIDTA — в 2,7 раза, до $786 млн.

Аналитик инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Смолин отмечает, что оптимизация не затронет результаты 2024 года, а в 2025 году при объявленных параметрах «Русал» может снизить выпуск алюминия на 6% относительно 2024 года, до 3,75 млн тонн. Средняя цена на алюминий в 2025 году может вырасти на 5–10%, до $2,6 тыс. за тонну, что частично компенсирует негативный эффект, ожидает он. Господин Данилов также ждет, что эффект будет отчасти компенсирован более высокими мировыми ценами на металл. По его оценкам, в результате оптимизации «Русал» в 2025 году потеряет 3,3% выручки и 4,9% EBITDA. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов полагает, что сокращение низкоэффективных мощностей в сочетании с ростом цен на алюминий и ослаблением рубля может положительно сказаться на рентабельности «Русала» по EBITDA.

Азиатский рынок становится основным для «Русала»

По подсчетам Василия Данилова, себестоимость тонны алюминия «Русала» несколько ниже среднемирового уровня, рентабельность компании по EBITDA — около 10%. В удачные годы этот показатель превышал 20%, добавляет аналитик, отмечая, что и в текущей конъюнктуре «Русал» работает в достаточно стабильном режиме. По словам господина Худалова, положительный момент для «Русала» — ослабление рубля, которое снижает 30–40% издержек. Возможность приобретать электроэнергию у «Евросибэнерго» может стать дополнительным козырем, считает он.

Как отмечает Максим Худалов, текущий глиноземный кризис вызван аварией в Бразилии и регуляторными проблемами в Австралии, Индонезии и Гвинее. Все эти сложности, по его мнению, должны разрешиться в ближайшие пару месяцев, что приведет к коррекции цен на сырье, так как глобального дефицита нет. Скорее всего, уже к первому кварталу стоимость глинозема вернется к уровням $450–500 за тонну, прогнозирует аналитик. Василий Данилов считает, что возврат к прежним уровням производства «Русала» возможен при росте стоимости алюминия выше $3 тыс. за тонну.

Анатолий Костырев

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