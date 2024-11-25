«Русал» режет по металлу

Крупнейший за пределами Китая производитель алюминия «Русал» (MOEX: RUAL) намерен сократить выпуск на 250 тыс. тонн в условиях существенного роста цен на сырье и негативной конъюнктуры. По оценкам аналитиков, это грозит компании потерей 3,3% выручки и 4,9% EBITDA в 2025 году. Негативный эффект может сгладить рост мировых цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Русал» оптимизирует мощности по производству алюминия в условиях высоких цен на глинозем и негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап оптимизации, сообщила компания, предусматривает сокращение выпуска на 250 тыс. тонн. По оценкам аналитика «Велес Капитала» Василия Данилова, это соответствует примерно 0,3% мировой выплавки алюминия, поэтому ощутимого эффекта на стоимость металла не ожидается.

Как сказано в сообщении «Русала», компания закупает более трети необходимого глинозема, который с начала 2024 года подорожал почти вдвое, до более $700 за тонну. Стоимость сырья, по оценкам компании, превысила 50% в себестоимости против обычных 30–35%. Цены на металл, отмечают в «Русале», пропорционально не растут в условиях снижения выпуска в ведущих отраслях-потребителях, а также профицита алюминия. В октябре в комментарии Reuters в преддверии отраслевой встречи LME Week в Лондоне компания оценивала профицит на мировом рынке в 500 тыс. тонн в 2024 году и 200–300 тыс. тонн в 2025 году. Трехмесячный контракт на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) за год к 22 ноября подорожал примерно на 19%, до $2,6 тыс. за тонну. На дополнительные вопросы “Ъ” в «Русале» не ответили.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия вне Китая с долей около 5,5% за прошлый год. В 2023 году компания выпустила 3,8 млн тонн. Большая часть алюминия экспортируется. В прошлом году при общей выручке компании по договорам с покупателями в $12,2 млрд на российских пришлось $3,4 млрд. По итогам первой половины 2024 года выручка «Русала» снизилась на 4,2% год к году, до $5,6 млрд, в том числе из-за снижения объемов продаж и средней цены реализации. Чистая прибыль выросла на 34,5%, до $565 млн, скорректированная EBIDTA — в 2,7 раза, до $786 млн.

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Аналитик инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Смолин отмечает, что оптимизация не затронет результаты 2024 года, а в 2025 году при объявленных параметрах «Русал» может снизить выпуск алюминия на 6% относительно 2024 года, до 3,75 млн тонн. Средняя цена на алюминий в 2025 году может вырасти на 5–10%, до $2,6 тыс. за тонну, что частично компенсирует негативный эффект, ожидает он. Господин Данилов также ждет, что эффект будет отчасти компенсирован более высокими мировыми ценами на металл. По его оценкам, в результате оптимизации «Русал» в 2025 году потеряет 3,3% выручки и 4,9% EBITDA. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов полагает, что сокращение низкоэффективных мощностей в сочетании с ростом цен на алюминий и ослаблением рубля может положительно сказаться на рентабельности «Русала» по EBITDA.

По подсчетам Василия Данилова, себестоимость тонны алюминия «Русала» несколько ниже среднемирового уровня, рентабельность компании по EBITDA — около 10%. В удачные годы этот показатель превышал 20%, добавляет аналитик, отмечая, что и в текущей конъюнктуре «Русал» работает в достаточно стабильном режиме. По словам господина Худалова, положительный момент для «Русала» — ослабление рубля, которое снижает 30–40% издержек. Возможность приобретать электроэнергию у «Евросибэнерго» может стать дополнительным козырем, считает он.

Как отмечает Максим Худалов, текущий глиноземный кризис вызван аварией в Бразилии и регуляторными проблемами в Австралии, Индонезии и Гвинее. Все эти сложности, по его мнению, должны разрешиться в ближайшие пару месяцев, что приведет к коррекции цен на сырье, так как глобального дефицита нет. Скорее всего, уже к первому кварталу стоимость глинозема вернется к уровням $450–500 за тонну, прогнозирует аналитик. Василий Данилов считает, что возврат к прежним уровням производства «Русала» возможен при росте стоимости алюминия выше $3 тыс. за тонну.

Анатолий Костырев