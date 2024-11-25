Белгородцы постоят на своем

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил ввести ограничения на движение и парковку автомобилей в окрестностях Шебекино. Губернатор пожаловался на беспечность местных жителей, из-за которой власти вынуждены тратить деньги на восстановление их пострадавших от обстрелов со стороны соседней Украины автомобилей — только на эти цели израсходовано уже более 3 млрд руб. Если такой запрет будет введен, жители Белгородчины компенсаций за поврежденные транспортные средства уже не получат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородские власти советуют автомобилистам тщательнее выбирать место парковки или не ездить в районы, которые чаще других обстреливают со стороны Украины

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Белгородские власти советуют автомобилистам тщательнее выбирать место парковки или не ездить в районы, которые чаще других обстреливают со стороны Украины

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать ряд ограничительных мер для движения и парковки автомобилей в приграничном Шебекино. Речь идет о наиболее опасных с точки зрения обстрелов с территории соседней Украины районах. На оперативном совещании в понедельник господин Гладков прямо заявил, что власти испытывают трудности с компенсацией ремонта владельцам пострадавших от обстрелов машин. На этой неделе, например, чиновники не смогут оплатить такие счета на сумму 250 млн руб.

С начала СВО на эти нужды жителям Белгородчины уже выплачено более 3 млрд руб. Порядок компенсации собственникам пострадавших от атак машин власти региона приняли весной 2022 года:

Деньги им начисляют после результатов экспертизы, которую выполняет лицензированная организация.

Для получения возмещения необходимо обращаться в службу «112» или в местную администрацию, которые передают данные о поврежденном имуществе оценщикам.

После подсчета ущерба по установленной методике, деньги выплачивают владельцам.

С сентября этого года лимит выплаты составляет около 2 млн руб.

Ранее губернатор указывал, что, если бы в регионе был введен режим ЧС, граждане могли бы рассчитывать на 10 тыс. руб. за каждую пострадавшую машину и 20 тыс. руб.— за полностью утраченную.

Выплаты сначала шли из внебюджетного фонда, который формировал местный бизнес. Минувшей осенью финансовую нагрузку принял на себя резервный фонд региона.

«Люди уезжают в другие регионы, а транспорт оставляют у себя во дворах,— объяснил суть претензий глава региона.— Потом приезжают и говорят, чтоб мы его восстановили. Правильно это? Мне кажется, нет». Губернатор на совещании поручил главе Шебекинского городского округа Владимиру Жданову обсудить варианты решения проблемы. Одним из вероятных сценариев станет ограничение на въезд автомобилей в наиболее опасные районы или запрет парковаться вне крытых парковок. Сейчас, отметим, полностью закрыт въезд в три десятка населенных пунктов Белгородской области, которые расположены по соседству с границей. В случае если такой запрет введен, вина за нарушение лежит на самом гражданине, и в компенсации ущерба отказывают. Вячеслав Гладков уточнял, что власти таким образом пытаются не допустить гибель людей в опасных зонах.

Со временем масштаб поврежденного от обстрелов и взрывов имущества в регионе не уменьшается — в первую очередь в Шебекино, который до начала специальной военной операции насчитывал 40 тыс. жителей.

Один из шебекинцев рассказал “Ъ”, что сейчас подрядчики работают уже не в каждом доме, который получил повреждения от обстрелов.

Власти объясняют это выросшим объемом пострадавших объектов: с начала СВО в округе пострадало почти 13,5 тыс. домов и квартир и 2,5 тыс. автомобилей. Только за последнюю неделю этот список пополнили почти 200 жилых помещений и 98 автомобилей.

«В пределах города, за очень редкими исключениями, которые могут быть обусловлены требованиями ГО ЧС либо тем, что участок дороги находится в частной или федеральной собственности, муниципальные власти могут вводить подобные ограничения,— объяснил “Ъ” партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.— Достаточным основанием может стать, например, опасность для жизни, здоровья и имущества пользователей дороги».

Сергей Толмачев, Воронеж