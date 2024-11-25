Сергей Шашуров стал новым руководителем Государственной инспекции труда в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым главой госинспекции труда в Татарстане стал Сергей Шашуров

Фото: Отделение Социального фонда РФ по Республике Татарстан Новым главой госинспекции труда в Татарстане стал Сергей Шашуров

Фото: Отделение Социального фонда РФ по Республике Татарстан

Сегодня Сергея Шашурова представили премьер-министру Татарстана Алексею Песошину в Доме Правительства. Господин Песошин также встретился с замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Яном Талбацким. Стороны обсудили взаимодействие республики и Роструда по обеспечению трудовых прав россиян и соцзащиты.

До нового назначения Сергей Шашуров занимал должность заместителя управляющего отделением Социального фонда России по Татарстану. С 2013 года по 2016 год он был начальником бюджетного управления.

Ранее госинспекцией труда с 2018 до 2024 года руководил Рустем Галявов.

Диана Соловьёва