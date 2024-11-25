В Челябинской области ожидается похолодание до -19°С

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает жителей об ухудшении погоды 26 ноября. Ночью в этот день заметно похолодает до -19°С.

Автомобилистам напоминают о внимательности на дороге, рекомендуют соблюдать дистанцию с другими машинами, включать фары и противотуманные фонари, а также снижать скорость при плохой видимости или приближении к пешеходному переходу.

Согласно данным челябинского гидрометцентра, ночью 26 ноября также прогнозируется гололед и местами туман. Днем температура воздуха будет примерно -7°С.