Парламент Грузии нового созыва приступил к работе на фоне протестов

Сегодня, 25 ноября, состоялось первое заседание парламента Грузии 11-го созыва, сформированного по итогам парламентских выборов 26 октября. Парламент по решению только правящей партии «Грузинская мечта» официально приступил к выполнению своих обязанностей, а правительство сложило полномочия. Тем временем у здания законодательного органа проходят протесты с целью срыва заседания.

Первое заседание парламента нового созыва открылось с процедуры признания своих полномочий 89 депутатами от «Грузинской мечты» (всего в парламенте 150 человек), следует из трансляции на сайте парламента. Они же проголосовали за переизбрание председателем Шалвы Папуашвили. Его кандидатуру, единственную из рассматриваемых, поддержали 88 парламентариев. Депутаты также избрали первого вице-спикера парламента — Георгия Вольского — и вице-спикеров Тея Цулукиани и Нино Цилосани. Избранные в парламент депутаты от оппозиции бойкотировали заседание.

Незадолго до начала заседания кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе представил состав своего будущего правительства. В кабинете министров предлагается три новых назначения: глава МИДа — Майя Бочоришвили (была председателем комитета по иностранным делам в прежнем парламенте), глава Минюста — Анри Оханашвили (был председателем юридического комитета парламента), глава Минсельхоза — Давид Сонгулашвили, занимавший должность председателя парламентского комитета. В ближайшее время депутаты должны объявить вотум доверия новому правительству.

В это же время возле здания парламента продолжались акции протеста митингующих, которые еще ночью установили палатки в центре Тбилиси. Здание парламента закидали яйцами, протестующие стучали по металлическому ограждению, чтобы помешать работе парламентариев, передает Tbilisi Life. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, согласно конституции, должна была созвать заседание парламента, отказалась это делать, сочтя результаты парламентских выборов сфальсифицированными. Однако Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент имеет право «собраться cам». Протестующие считают нынешнее заседание нелегитимным, пока в Конституционном суде рассматривают иск президента о нарушениях на выборах.

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