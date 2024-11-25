Пассажиры рейса Сочи — Анталья написали коллективный иск против «Азимута»

Пассажиры рейса авиакомпании «Азимут», самолет которого загорелся при посадке в Анталье, написали коллективный иск на перевозчика. Инцидент произошел спустя несколько минут после резкой посадки, сообщают «Известия» со ссылкой на одного из пассажиров пострадавшего самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 24 ноября, когда самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А45051, загорелся после посадки в аэропорту Антальи. Пассажиры рейса Сочи — Анталья решили обратиться в суд с коллективным иском против перевозчика. По словам одной из пассажирок рейса, пожар на самолете возник буквально в течение минуты после жесткой посадки. В иске указано, что пассажиры надышались угарным газом и нуждаются в «должной поддержке» со стороны авиакомпании.

В результате происшествия взлетно-посадочную полосу аэропорта временно закрыли. По предварительной информации, пострадавших нет, однако пассажиры утверждают, что надышались угарным газом.

Пресс-служба авиакомпании «Азимут» сообщила на своем официальном сайте, что все пассажиры могут связаться с представителем компании по телефону или в зоне прилета пассажирского терминала аэропорта Антальи для получения необходимой информации и помощи.

«Ъ-Сочи» писал, что Волго-Донская транспортная прокуратура проведет проверку после возгорания самолета. В зависимости от итогов расследования примут решение о необходимости мер реагирования.

Мария Удовик