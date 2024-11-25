Пассажиры рейса Сочи — Анталья написали коллективный иск против «Азимута»
Пассажиры рейса авиакомпании «Азимут», самолет которого загорелся при посадке в Анталье, написали коллективный иск на перевозчика. Инцидент произошел спустя несколько минут после резкой посадки, сообщают «Известия» со ссылкой на одного из пассажиров пострадавшего самолета.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Инцидент произошел 24 ноября, когда самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А45051, загорелся после посадки в аэропорту Антальи. Пассажиры рейса Сочи — Анталья решили обратиться в суд с коллективным иском против перевозчика. По словам одной из пассажирок рейса, пожар на самолете возник буквально в течение минуты после жесткой посадки. В иске указано, что пассажиры надышались угарным газом и нуждаются в «должной поддержке» со стороны авиакомпании.
В результате происшествия взлетно-посадочную полосу аэропорта временно закрыли. По предварительной информации, пострадавших нет, однако пассажиры утверждают, что надышались угарным газом.
Пресс-служба авиакомпании «Азимут» сообщила на своем официальном сайте, что все пассажиры могут связаться с представителем компании по телефону или в зоне прилета пассажирского терминала аэропорта Антальи для получения необходимой информации и помощи.
«Ъ-Сочи» писал, что Волго-Донская транспортная прокуратура проведет проверку после возгорания самолета. В зависимости от итогов расследования примут решение о необходимости мер реагирования.