СК возбудил дело по факту возгорания самолета рейса Сочи — Анталья

Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту возгорания самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью. Следователи усмотрели в случившемся признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщает пресс-служба федерального следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первоначальные следственные действия показали, что вечером 24 ноября 2024 года в международном аэропорту Анталья Турецкой Республики при посадке загорелся фюзеляж воздушного судна, прибывшего рейсом из Сочи. В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб, по предварительным оценкам, может превысить 1 млн руб.

Следователи осмотрели место вылета в аэропорту Сочи, изъяли необходимую документацию. Назначены экспертизы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

«Ъ-Сочи» писал, что пассажиры загоревшегося самолета подали коллективный иск на перевозчика. Граждане заявили, что надышались угарным газом и нуждаются в «должной поддержке».

Вячеслав Рыжков