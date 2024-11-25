Минпромторг и ФАС не выявили завышения цен на энергооборудование

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не зафиксировали необоснованного подорожания энергетического оборудования, заявил глава департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга Михаил Кузнецов. Провести проверку из-за роста цен поручил президент Владимир Путин.

«Никакого избыточного роста стоимости энергетического оборудования с точки зрения рынка, с точки зрения роста зарплаты, прочих расходов зафиксировано, насколько я понимаю, к настоящему моменту не было»,— рассказал господин Кузнецов на заседании комитета Госдумы по энергетике (цитата по ТАСС).

По его мнению, власти вряд ли могут частным компаниям «указать, какой у них индекс стоимости их конечной продукции, либо сервиса может быть». В Минпромторге считают, что нужно смотреть «не просто на голые цифры», а на то, какой вклад изменение цен может повлечь в рамках индексации тарифов и «насколько это действительно существенно». Михаил Кузнецов утверждает, что влияние роста цен на конечную стоимость электроэнергии незначительно.

Владимир Путин дал поручение о проверке цен 11 ноября, сроком его исполнения было установлено 1 февраля. Летом отключения электроэнергии на юге РФ привели к кратному росту спроса на оборудование для резервного энергоснабжения. Но поставка и монтаж могли занять больше недели, а часть оборудования стала дефицитной из-за проблем с импортом из Китая.

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