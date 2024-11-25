Декларации на продукцию челябинского маслозавода признали недействительными

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало три декларации на молоко, кефир и творог, производимые «Афанасьевским маслозаводом имени Никитина», недействительными. Организации объявлены предостережения за неполные исследования продукции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Недействительные декларации сотрудники Россельхознадзора обнаружили при анализе прослеживаемости ветеринарных документов в ФГИС «Цербер», «Меркурий», «Сирано» и ФГИС Росаккредитации. Установлено, что общество оформило их на основании протоколов лабораторных испытаний, в которых был указан неполный спектр исследований, необходимых для молочной продукции. К тому же, лаборатория «ГЕРЦ» ООО «ЕАК» признана организацией-фантомом.

На основании этого Россельхознадзор признал недействительными декларации «Афанасьевского маслозавода имени Никитина» на: молоко питьевое пастеризованное и восстановленное из сухого молока «Башкирское» с массовой долей жира 2,5%, 3,2%, 3,5%; кефир жирностью 0,05%, 1%, 1,5%, 2,5%, 3,2%, 3,5%; творог обезжиренный и с массовой долей жира 5%, 7%, 9%, 18%.

Виталина Ярховска