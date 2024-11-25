Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о депремировании работников

Правительство не поддержало разработанный ЛДПР законопроект о закреплении в Трудовом кодексе понятия «депремирование». Депутаты указывали, что поправки позволят защитить сотрудников от неправомерных действий работодателя. Однако правительство сочло, что инициатива противоречит позиции Конституционного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно тексту законопроекта, под «депремированием» понимается невыплата или уменьшение поощрительной части зарплаты. Предполагалось, что депремировать работника можно только при наличии основания, установленного в договоре или локальном нормативном акте в соответствии с трудовым законодательством. При этом месячную зарплату нельзя снижать более чем на 20%.

В правительстве сочли, что предложенный законопроект «прямо противоречит позиции Конституционного суда», потому что произвольная отмена или уменьшение выплат стимулирующего характера без изменения условий трудового договора недопустимы. «Принятие федерального закона может повлечь за собой ухудшение трудовых прав работников и не приведет к достижению заявленных законопроектом целей»,— сказано в правительственном отзыве (цитата по ТАСС).

Как показал обзор портала hh.ru, размер зарплат остается основным инструментом привлечения и сохранения работников на российском рынке. Работодатели по-прежнему включают в соцпакет медстраховку, психологическое консультирование и профессиональное обучение, но за минувший год доля компаний, делающих это, выросла незначительно.

Подробности — в материале «Ъ» «Труд платежом красен».