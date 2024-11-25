В Башкирии планируют учредить почетное звание для работников сферы туризма

Депутаты Курултая Башкирии в ноябре планируют принять законопроект об учреждении почетного звания «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан», сообщает пресс-служба республиканского парламента. Звание будет присуждаться «за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в отрасли», отмечается в релизе. Изменения будут внесены в закон «О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан».

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Председатель Курултая Константин Толкачев считает, что «присвоение почетных званий будет стимулировать здоровую конкуренцию среди работников туристической сферы, побуждая их к постоянному самосовершенствованию и внедрению инноваций». По его словам, работники сферы туризма «часто остаются вне поля зрения широкой общественности, хотя их работа играет все более значительную роль в развитии экономики регионов и страны в целом».

Майя Иванова