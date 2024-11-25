Челябинская область вошла в число аутсайдеров по приверженности населения ЗОЖ

В рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни в 2023 году Челябинская область заняла 78 место из 85. С 2022-го Южный Урал прибавил 3,4 балла. Рейтинг подготовлен «РИА Новости».

В антитоп-10 также попали Еврейская автономная область (24,6 баллов), Камчатский край (32,6), Магаданская область (34), Республика Хакасия (39,6), Забайкальский край (40,8), Ямало-Ненецкий (41) и Чукотский автономные округа (43,1). Возглавляют рейтинг Республики Дагестан (99,1), Чеченская (95,5) и Кабардино-Балкарская (87,8).

При расчетах авторы исследования учитывали долю жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступлений, а также долю занятых на работах с вредными или опасными условиями труда (по данным Росстата, МВД РФ и Минспорта России). Использованы показатели за последние три года, усредненные со взвешиванием.

Виталина Ярховска