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Прокуратура проведет проверку после возгорания самолета Сочи—Анталья

Волго-Донская транспортная прокуратура проведет проверку после возгорания самолета, прибывшего из Сочи, в аэропорту Анталии. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В ходе посадки самолета, следовавшего из Сочи, произошло возгорание. Все пассажиры и члены экипажа не пострадали. По решению пилота участников инцидента эвакуировали по надувным трапам.

После инцидента Южная транспортная прокуратура поручила Волго-Донской транспортной прокуратуре провести расследование, направленное на проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По итогам расследования примут решение о необходимости принятия дальнейших мер реагирования.

«Ъ-Сочи» писал, что причиной возгорания стал сдвиг ветра, который привел к жесткой посадке воздушного судна. Сейчас авиакомпания готовит резервный борт для отправки обратного рейса.

Мария Удовик

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