Прокуратура проведет проверку после возгорания самолета Сочи—Анталья
Волго-Донская транспортная прокуратура проведет проверку после возгорания самолета, прибывшего из Сочи, в аэропорту Анталии. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В ходе посадки самолета, следовавшего из Сочи, произошло возгорание. Все пассажиры и члены экипажа не пострадали. По решению пилота участников инцидента эвакуировали по надувным трапам.
После инцидента Южная транспортная прокуратура поручила Волго-Донской транспортной прокуратуре провести расследование, направленное на проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По итогам расследования примут решение о необходимости принятия дальнейших мер реагирования.
«Ъ-Сочи» писал, что причиной возгорания стал сдвиг ветра, который привел к жесткой посадке воздушного судна. Сейчас авиакомпания готовит резервный борт для отправки обратного рейса.